Курянка украла из ТЦ вещи на сумму более трех тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, в конце августа в одном из торговых центров на улице Карла Маркса в Курске неизвестная девушка украла одежду. Сумма ущерба составила более трех тысяч рублей. Узнав о краже, сотрудники магазина сразу обратились в полицию.

Стражам порядка удалось установить личность воровки по камерам наблюдения, которые находились в торговом зале. Ей оказалась ранее судимая 34-летняя женщина.

Курянку задержали в ее квартире, однако похищенных вещей там не оказалось. Женщина призналась, что одежда ей разонравилось, и она ее продала.

Возбуждено уголовное дело. Курянке грозит два года тюрьмы.