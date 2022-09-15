Курянка украла из ТЦ вещи на сумму более трех тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Фото: Архив "КП"
В региональном УМВД рассказывают, в конце августа в одном из торговых центров на улице Карла Маркса в Курске неизвестная девушка украла одежду. Сумма ущерба составила более трех тысяч рублей. Узнав о краже, сотрудники магазина сразу обратились в полицию.
Стражам порядка удалось установить личность воровки по камерам наблюдения, которые находились в торговом зале. Ей оказалась ранее судимая 34-летняя женщина.
Курянку задержали в ее квартире, однако похищенных вещей там не оказалось. Женщина призналась, что одежда ей разонравилось, и она ее продала.
Возбуждено уголовное дело. Курянке грозит два года тюрьмы.