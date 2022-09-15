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Происшествия15 сентября 2022 8:45

В Курске «Ниссан» сбил мужчину и столкнулся с другой машиной

Пострадал один человек
Кристина ГОРБАТЕНКО
Мужчину доставили в больницу

Мужчину доставили в больницу

Фото: Архив "КП"

Авария произошла 14 сентября примерно в 07:50 на улице Студенческой. Как рассказывают в региональном УГИБДД, 20-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», сбил 48-летнего пешехода, после чего по инерции столкнулся с автомобилем «Опель Астра», за рулем которого была 31-летняя женщина-водитель.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 14 сентября в Курской области зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в хуторе Кислино на улице Центральной примерно в 14:14. По предварительным данным, 51-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ Некст», сбил 46-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения.