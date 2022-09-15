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Общество15 сентября 2022 7:13

15 сентября в Курске ремонтируют дороги на семи улицах

Возможны затруднения в движении транспорта
Кристина ГОРБАТЕНКО
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 15 сентября, запланированы дорожные работы на семи участках.

Так, на улице Сосновской выполнят устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. На улицах Менделеева и Крюкова установят перильные ограждения. На Почтовой отремонтируют тротуары. На улице Мичурина будут ремонтировать технологические колодцы и менять люки. На новой дороге в поселке Северный выполнят устройство асфальтобетонного покрытия на примыкании к трассе М-2, а на улице Юности – устройство съездов.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении транспорта на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.