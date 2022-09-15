Еще 579 курян заболели коронавирусом

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 316 человек Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 15 сентября, в Курской области COVID-19 заразились еще 579 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 134 260 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 316 человек, на ИВЛ – 14 (11 – инвазивная, 3 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2507 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП рассказывала, что курские врачи вылечили от коронавируса 101-летнюю женщину. У пенсионерки была пневмония, поражение легких при поступлении составляло 10% и 15%. Также у женщины были сопутствующие хронические заболевания. Всего лечение в инфекционном центре заняло две недели. 8 сентября медики инфекционного центра Курской ОМКБ выписали101-летнюю женщину.