Курский «Авангард» вышел в 1/32 финала Кубка России по футболу

"Авангард" на шаг приблизился к заветному трофею. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Сегодня, 14 сентября, курский «Авангард» принимал на стадионе «Трудовые резервы» тамбовский «Спартак». Победитель выходил в 1/32 финала Кубка страны. Клубы уже встречались между собой в этом сезоне в рамках второй лиги, и тогда куряне уверенно победили – 2:0.

И в этот раз успеха добились хозяева, хотя гости сохраняли интригу вплоть до финального свистка. Уже к середине первого тайма «Авангард» сделал серьезную заявку на успех. С интервалом в четыре минуты куряне провели две результативные атаки, которые поочередно завершили Тарасов (14-я) и Лошков (18-я). «Волки» отыграли один мяч еще до перерыва – на 31-й минуте цель поразил Мызгин. Он же на 85-й выправил ситуацию. Но последнее слово оказалось за «Авангардом». На 89-й минуте Набатов реализовал 11-метровый удар, обеспечив хозяевам путевку в следующий раунд турнира – 3:2. Кстати, с 56-й минуты курские футболисты играли в меньшинстве – Горбулин был удален с поля за две желтые карточки.

«Авангард»: Терешкин, Барбашов (Земсков, 46), Беляев, Бобрышов, Горбулин, Донцов, Имуллин (Агеев, 46), Лошков (Игнатенко, 46), Мингазов (Войнов, 55), Набатов, Тарасов (Максумов, 46).

Теперь 18 сентября подопечные Дениса Гершуна сыграют дома со столичным «Строгино» (седьмое место, 14 очков) в рамках перенесенного матча 21 тура первенства страны.