Под Курском горел жилой дом

Причина пожара устанавливается Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 14 сентября в 11:51. В деревне Щурово Золотухинского района горел дом.

На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к боевому развертыванию. Загорание было локализовано в 12:08, справиться с огнем удалось в 12:13. Пожар тушили 18 человек и шесть единиц техники.

В региональном МЧС сообщают, в жилом доме огнем поврежден чердак, кухня и комната на площади 18 квадратных метров, а также мебель, вещи б/у. К счастью, никто не пострадал. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».