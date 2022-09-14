Курян приглашают на "Чистые игры"

Победители получат призы от партнеров мероприятия Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Курск участвует в соревнованиях на Всероссийский осенний Кубок чистоты. Они пройдут в формате экоквестов 17 сентября в урочище «Крутой Лог».

Это командный турнир, в котором участники соревнуются в поисках мусора и артефактов на природе, отгадывают экологические загадки и зарабатывают баллы. Победители получат призы от партнеров мероприятия.

В областной администрации поясняют, мусор, который подлежит переработке, организаторы отправляют на мусороперерабатывающие заводы, остальное – на захоронение на специальном полигоне.

Для участия в «Чистых играх» необходимо собрать команду от двух до четырех человек. Также можно принять участие и индивидуально. Предварительно нужно зарегистрироваться на сайте.

Сбор участников в 11:00 в главном штабе по адресу: улица Орловская, 9А.