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Общество14 сентября 2022 12:05

В курской школе появился первый спортивный класс регби

В его состав вошли семиклассники из разных учебных заведений
Кристина ГОРБАТЕНКО
Новый спортивный класс появился в курской школе N37

Новый спортивный класс появился в курской школе N37

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске открыли первый в регионе спортивный класс регби. Он появился в курской школе N37.

В состав нового спортивного класса вошли семиклассники из разных школ города. Эти ребята уже несколько лет тренируются вместе и выступают за сборную Курской области по регби.

- Класс был открыт в результате подписания договора о совместной деятельности между школой и Региональной спортивной общественной организацией «Федерация регби города Курска и Курской области», - сообщили в городской администрации.