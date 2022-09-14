В курской школе появился первый спортивный класс регби

Новый спортивный класс появился в курской школе N37 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске открыли первый в регионе спортивный класс регби. Он появился в курской школе N37.

В состав нового спортивного класса вошли семиклассники из разных школ города. Эти ребята уже несколько лет тренируются вместе и выступают за сборную Курской области по регби.

- Класс был открыт в результате подписания договора о совместной деятельности между школой и Региональной спортивной общественной организацией «Федерация регби города Курска и Курской области», - сообщили в городской администрации.