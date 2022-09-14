В Курскую область прибыли 100 беженцев из Харьковской области

Курская область продолжает принимать беженцев из ЛДНР и Украины Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Курская область продолжает принимать беженцев с территории Украины, ДНР и ЛНР. Так, губернатор Роман Старовойт поделился у себя в социальных сетях, что сегодня, 14 сентября, в регион приедут ещё 50 человек из Харьковской области.

- Для них подготовлены места в гостинице в Курске. Если прибудут еще — готовы их принять. Резервные места подготовлены. Спасибо всем курянам, которые поддерживают людей, вынужденных бежать от расправ, - сказал глава региона.

В Курскую область за последние дни уже прибыло около ста беженцев из Харьковской области. 75 из них проживают в пунктах временного размещения, где их обеспечивают всем необходимым. Остальные - разместились у родственников.