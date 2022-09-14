В Курской области на сельхозугодиях произошел 61 пожар

52 раза горела стернь Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Уборочная кампания в Курской области стартовала в середине июля, с тех пор в регионе на сельхозугодиях произошел 61 пожар. 52 раза горела стернь. Общая площадь всех возгораний составила 35 гектаров.

- Девять происшествий привели к уничтожению зерновых культур и двух единиц уборочной техники. Причинами огненных происшествий в большинстве случаев стало нарушение правил пожарной безопасности, - рассказывают в региональном ГУ МЧС.

Так, в Тимском районе пожар произошел из-за того, что искры из выхлопной трубы сельхозтехники попали на ячмень. В результате сгорело поле на площади 500 квадратных метров.

Огонь уничтожил шесть гектаров яровой пшеницы и в Касторенском районе. Пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки в легковом автомобиле.

По всем ЧП инспекторы государственного пожарного надзора составили протоколы и возбудили административные расследования. Всего за сжигание стерни было составлено десять административных протоколов.