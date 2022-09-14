В селе Любимовка Курской области заканчивают ремонт автодороги

Протяженность объекта - 1,8 километров Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Большесолдатском районе подходит к концу реконструкция участка автодороги «Дьяконово - Суджа - граница с Украиной» - Борщень» - Любимовка» - проезд деревня Косторная». Протяженность объекта составляет 1,8 километров. Находится он на территории, пролегающей в объезд села Любимовка.

- Реконструкция позволит разгрузить центральную дорогу Любимовки от большегрузного транспорта, вынужденно проходить через центр села в период уборки сахарной свеклы, а также повысит уровень дорожной безопасности на территории населенного пункта, - рассказали в региональном комитете транспорта и дорог.

В результате реконструкции дорожники расширили проезжую часть до шести метров, укрепили основание и обочины, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, обустроили примыкание, установили новую водопропускную трубу.

Ремонт практически закончен, осталось лишь нанести разметку и установить новые дорожные знаки.

Добавим, работы выполняли в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения». На реконструкцию из регионального бюджета в рамках софинансирования было выделено 37,5 миллионов рублей.