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Здоровье14 сентября 2022 6:52

За сутки в Курской области коронавирусом заразились 579 человек

Летальных случаев нет
Кристина ГОРБАТЕНКО
В регионе продолжается вакцинация от коронавируса

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса

Фото: Архив "КП"

В Курской области снижается количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 14 сентября, в регионе СOVID-19 заразились еще 579 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 133 684 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 323 человека, на ИВЛ – 14 (11 – инвазивная, 3 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2507 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Напомним, вчера, 13 сентября, КП сообщала, что от коронавируса в Курской области скончался еще один человек - 66-летняя женщина.