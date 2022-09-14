15 сентября в трех округах Курска отключат холодную воду

Региональное ГУ МЧС информирует, что 15 сентября из-за неотложных ремонтно-профилактических работ почти весь Курск останется без холодной воды.

Так, с 09:00 до 17:00 воды не будет во всех трех округах.

В Железнодорожном округе без воды останутся все улицы.

В Сеймском округе: микрорайон КЗТЗ, улицы и переулки Песковские, улица Прогонная, Энгельса с прилегающими, Литовская с переулками, Даньшинские переулки, улица Малиновая и переулки, Шоссейные переулок.

В Центральном округе: на улицах Ленина, Радищева, Димитрова, (Семеновская, Халтурина, Коммунистическая, Кузнечная, Сторожевая, Горького, Ватутина, Мирная, Кати Зеленко, Уфимцева, Можаевская, Серафима Саровского, улица Луначарская, улица Челюскинцев, площадь Перекальского, Гоголя, Павлова, Садовая, Золотая, Кирова, Почтовая, Марата, Урицкого, Красная Площадь улица Сосновская, Ендовищенская, Володарского, Блинова, Льва Толстого, Лысая Гора, Ямская и прилегающие к ним, Карла Маркса №№ 12; 14; 31а; 33; 47; 51, ул. Никитская, 4, 46, 6, 8; Ахтырская, Ломакина, 5; ‚Октябрь, Межевая, Пушкарные и Офицерские улицы и переулки, улица Дзержинского, Пирогова, Красной Армии, 'Пионеров, Большевиков, Суворовская, Суворовские переулки, Аэродромная и Аэродромные переулки, Звездная, Бойцов 9 Дивизии, Мичурина, Фатежские, Запольная, Пучковка, улицы Орловские, 50 лет Октября, Студенческая, Хрущева (№1244), проспект Дружбы (за исключением №№22-30), район индивидуальной застройки Северо-Западного района, проспект Сергеева, Веспремская, проспект Энтузиастов (нечетные номера домов), проспект Вячеслава Клыкова, проспект Надежды Плевицкой,. Щепкина, Ломоносова, Чехова, Павлуновского, Чернышевского, Овечкина, Бочарова, Белинского, Чумаковского, Дружининская, Малиновая, Луговая, Майский бульвар (№9 и №11).