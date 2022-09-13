Курянин Николай Карамышев победил на пятом этапе чемпионата России по кольцевым автогонкам

Николай Карамышев. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Курский автогонщик Николай Карамышев занял первое место и по результатам предыдущих этапов он возглавляет турнирную таблицу в классе «Туринг-лайт». Заключительный этап пройдет в Грозном 8 – 9 октября.

Как сообщалось ранее, курские легкоатлеты завоевали два серебра на чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу, а курский «ЮЗГУ-Атом» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России по волейболу.

Тем временем, курский «Авангард» переиграл обнинский «Квант». Парни Дениса Гершуна не проигрывают уже 16 матчей. Теперь 18 сентября наши футболисты встретятся дома со столичным «Строгино» (седьмое место, 14 очков) в рамках 21 тура. А 14 сентября «Авангард» проведет кубковый матч на своем поле с тамбовским «Спартаком».