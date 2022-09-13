На Магистральном проезде в Курске загорелось одноэтажное здание

Во время пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 13 сентября в 15:31. На Магистральном проезде загорелось здание.

На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытию спасатели незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован в 16:41.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что возгорание произошло в одноэтажном здании размером 30 на 80 метров. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Пожар тушат 63 человек и 18 единиц техники. Сейчас идет проливка строения и разбор конструкций. Во время возгорания никто не пострадал. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».