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Происшествия13 сентября 2022 13:33

19-летний курянин украл у девушки в кафе кошелек

Личность вора установили по камерам наблюдения
Кристина ГОРБАТЕНКО
Молодой человек должен будет возместить украденную сумму

Молодой человек должен будет возместить украденную сумму

Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, в одном из курских кафе девушка заметила, что у нее пропал кошелек с деньгами и кредитками. Курянка сразу обратилась в полицию.

Стражи прядка посмотрели камеры наблюдения и заметили подозрительного молодого человека, который часто подходил к столу, где сидела девушка.

В итоге вором оказался частый гость кафе. Установить его личность удалось в течение нескольких дней. 19-летний курянин признался, что украл кошелек, надеясь найти в нем крупную сумму. В результате он забрал себе пять тысяч рублей и потратил их в тот же день. Кошелек с банковскими картами вор выбросил.

По словам курянина, он смотрел за соседним столом и ждал, когда хозяйка сумки уйдет. Для того, чтобы украсть кошелек, хватило одной минуты.

В ближайшие дни молодой человек должен будет возместить украденную сумму.