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Общество13 сентября 2022 12:41

За неделю курские росгвардейцы пресекли более 110 административных правонарушений

По тревоге выезжали свыше 270 раз
Кристина ГОРБАТЕНКО
За неделю на охраняемых объектах не произошло ни одной кражи

За неделю на охраняемых объектах не произошло ни одной кражи

Фото: Архив "КП"

В Курской области сотрудники вневедомственной охраны круглосуточно несут службу по охране общественного порядка на маршрутах патрулирования. Так, в региональном Управлении Росгвардии сообщают, с 5 по 12 сентября росгвардейцы более 270 раз выезжали на охраняемые объекты, с которых поступил сигнал «тревога». По подозрению в совершении преступлений задержали четырех человек, также было пресечено свыше 110 административных правонарушений, из которых 12 – в отношении охраняемого имущества.

Чтобы обеспечить безопасность граждан и общественный порядок, сотрудники вневедомственной охраны 65 раз выезжали по сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел.

Помимо этого, в Управлении отмечают, благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев, на охраняемых объектах не произошло ни одной кражи.