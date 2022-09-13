За неделю курские росгвардейцы пресекли более 110 административных правонарушений

За неделю на охраняемых объектах не произошло ни одной кражи Фото: Архив "КП"

В Курской области сотрудники вневедомственной охраны круглосуточно несут службу по охране общественного порядка на маршрутах патрулирования. Так, в региональном Управлении Росгвардии сообщают, с 5 по 12 сентября росгвардейцы более 270 раз выезжали на охраняемые объекты, с которых поступил сигнал «тревога». По подозрению в совершении преступлений задержали четырех человек, также было пресечено свыше 110 административных правонарушений, из которых 12 – в отношении охраняемого имущества.

Чтобы обеспечить безопасность граждан и общественный порядок, сотрудники вневедомственной охраны 65 раз выезжали по сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел.

Помимо этого, в Управлении отмечают, благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев, на охраняемых объектах не произошло ни одной кражи.