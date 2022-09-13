До конца 2022 года в Курске благоустроят 30 дворов

Работы проходят в рамках проекта «Жилье и городская среда» Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» продолжают благоустраивать курские дворы и общественные территории.

Как рассказывают в городской администрации, уже полностью завершены работы по первому этапу благоустройства парка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева, а также сквера «Спортивный» по улице Менделеева и дворовой территории дома № 61-а по улице Карла Маркса. Недавно состоялось торжественное открытие сквера «Молодежный» на проспекте Вячеслава Клыкова. Продолжают работы и по благоустройству сквера по улице Дейнеки 25-29, а также первого этапа организации лесопарковой зоны на проспекте Вячеслава Клыкова, на семи дворах выполнен весь комплекс ремонтных работ, поставили малые архитектурные формы, на четырех дворовых территориях провели подготовительные работы.

До конца ноября этого года всего планируют благоустроить 30 дворовых и пять общественных территорий.