Куряне по пять часов ждут приема в "красной зоне" поликлиник

Ожидая приема в "красной зоне", можно подхватить ковид, если у вас его еще нет Фото: Светлана ВОЛКОВА

"КП" уже рассказывала о росте заболеваемости ковид в регионе. Так, по данным оперштаба на 13 сентября в Курской области COVID-19 заразились еще 586 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 133 105 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 326 человек, на ИВЛ – 11 (восемь – инвазивная, трое – неинвазивная).

С начала пандемии в регионе от коронавируса по официальным данным скончались 2507 человек. К сожалению, не обошлось без летальных случаев и за минувшие сутки – умерла 66-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Региональный Роспотребнадзор рекомендует при первых же признаках простуды оставаться дома и вызывать врача. Однако из-за роста обращений курские поликлиники не справляются с наплывом пациентов. Вызвать доктора на дом можно, как правило, только в том случае, если держится высокая температура. Остальным пациентам предлагают прийти в поликлинику и пройти через "красную зону". То есть сделать тест на ковид и посетить терапевта.

К примеру, в поликлинике номер 7 Курска в "красную зону" две очереди. Каждый день в небольшом помещении здесь собирается несколько десятков человек в "живой очереди". Чтобы попасть к терапевту, нужно выстоять до пяти часов. Очередь на тест движется быстрее.

- Запись к терапевту есть только на две недели вперед. Всем первичным с признаками простуды и температурой нужно сдать тест на ковид и пройти "красную зону", - поясняют в регистратуре.

В поликлинике, которая обслуживает большую часть города - микрорайон КЗТЗ и Клыкова - недавно сделали ремонт, но вот проблемы с кадрами и логистикой остались.

Между тем, в Курской области темп прироста заболеваемости ОРВИ постепенно увеличивается, отмечают специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

По итогам прошедшей недели в области зарегистрировано более 10 тысяч случаев заболевания ОРВИ, 55% заболевших – дети.