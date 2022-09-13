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Спорт13 сентября 2022 11:11

16 сентября в Курске пройдет осенняя легкоатлетическая эстафета

Мероприятие состоится в парке "Боева дача"
Кристина ГОРБАТЕНКО
Эстафета начнется в 10:00

Эстафета начнется в 10:00

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В десять часов утра 16 сентября в Курске состоится одно из самых массовых городских спортивных мероприятий – традиционная осенняя легкоатлетическая эстафета. В ней примут участие команды школ, средних специальных и высших учебных заведений города.

В этом году впервые за всю историю эстафеты ее маршрут пройдет в парке «Боева дача». Он будет пролегать от автостоянки в сторону парка, по кругу парка и обратно и состоять из десяти этапов разной протяженности.

Как сообщают в городской администрации, старт будет дан на автостоянке на улице Тускарной. Первыми стартуют школьники. После того, как они финишируют, в соревнованиях примут участие спортсмены средних специальных заведений и вузы.