Курянам предлагают написать Всероссийский экономический диктант

Диктант будет в форме тестового задания Фото: Архив "КП"

11 октября с 05:00 до 22:00 куряне могут принять участие в общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Форма диктанта – тестовое задание. Написать его можно онлайн на сайте. Для этого необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету участника.

Результаты будут известны сразу после завершения теста.

- Сертификат участника экономического диктанта с указанием соответствующего уровня знаний будет доступен для скачивания в личном кабинете пользователя на сайте акции, - сообщают в областной администрации.

Добавим, впервые акция была проведена в 2017 году и стала ежегодной. В 2021 году в ней приняли участие 211 650 человек из 85 субъектов РФ, а также семь стран ближнего зарубежья. В этом году тема диктанта - «Сильная экономика – процветающая Россия!».