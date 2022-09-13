Около 42 тысяч курян привились от гриппа

Лучше всего делать прививку в период с сентября по ноябрь Фото: Архив "КП"

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора отмечают, что в Курской области постепенно растет темп прироста заболеваемости ОРВИ. Так, по итогам прошедшей недели в области зарегистрировано более десяти тысяч случаев заболевания ОРВИ, 55% заболевших – дети.

В регионе продолжается вакцинация против гриппа. В Роспотребнадзоре отмечают, что лучше всего делать прививку в период с сентября по ноябрь.

- Ежегодная массовая иммунизация против гриппа проводится с целью уменьшения частоты осложнений, госпитализации, летальных исходов, эпидемического распространения гриппа и ОРВИ, - говорят в областной администрации.

Уже привито около 42 тысяч курян, из них около 12 тысяч детей. Для прививок используют вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Привито уже