В Курском районе спасли бобра

Спасенное животное выпустили в реку Тускарь Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как рассказывают в комитете природных ресурсов Курской области, к ним обратились обеспокоенные жители хутора Саблин Курского района и просили помочь спасти бобра. Оказалось, на территории одного из дачных участков животное упало в яму для хозпостроек и не могло самостоятельно выбраться.

Сотрудники комитета природных ресурсов незамедлительно отправились на место происшествия. К счастью, с помощью специального сачка бобра благополучно вытащили из ямы. Однако сделать это удалось не с первого раза.

После спасения животное отправили в естественную среду обитания - реку Тускарь.