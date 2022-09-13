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Происшествия13 сентября 2022 8:39

В Курском районе спасли бобра

Животное упало в яму для хозпостроек и не могло выбраться
Кристина ГОРБАТЕНКО
Спасенное животное выпустили в реку Тускарь

Спасенное животное выпустили в реку Тускарь

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как рассказывают в комитете природных ресурсов Курской области, к ним обратились обеспокоенные жители хутора Саблин Курского района и просили помочь спасти бобра. Оказалось, на территории одного из дачных участков животное упало в яму для хозпостроек и не могло самостоятельно выбраться.

Сотрудники комитета природных ресурсов незамедлительно отправились на место происшествия. К счастью, с помощью специального сачка бобра благополучно вытащили из ямы. Однако сделать это удалось не с первого раза.

После спасения животное отправили в естественную среду обитания - реку Тускарь.