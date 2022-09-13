В Фатежском районе Курской области заканчивают строить новую дорогу

Уложили асфальт и установили бордюры Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Фатежском районе подходит к концу строительство новой дороги, которая проходит через села 1-е и 2-е Банино, деревню Моховое и примыкает к региональной трассе «Крым» - 1-е Банино. Общая протяженность объекта – около 6,5 километров.

Дорожные работы проходили по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в два этапа. В прошлом году были выполнены подготовительные работы: расчистили земляное полотно от растительности, провели переустройство коммуникаций и устройство слоев дорожной одежды из песка и щебня.

Как рассказывают в областной администрации, дорожники уже уложили асфальтобетонное покрытие, на некоторых участках установили бордюры. Сейчас они начали укреплять обочины и устанавливать отбойный брус. На завершающем этапе смонтируют дорожные знаки.