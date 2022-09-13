В Курской области от коронавируса умерла 66-летняя женщина

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Курской области наблюдается небольшой спад количества новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 13 сентября, в регионе COVID-19 заразились еще 586 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 133 105 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 326 человек, на ИВЛ – 11 (8 – инвазивная, 3 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2507 человек. К сожалению, не обошлось без летальных случаев и за минувшие сутки – скончалась 66-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.