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Происшествия13 сентября 2022 6:27

65-летний курянин застрелил из ружья двух человек

Убийство произошло в Октябрьском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Архив "КП"

Курский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 65-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве двух человек.

По версии следствия,12 сентября мужчина был недалеко от дома, расположенного в селе Большое Долженково Октябрьского района. Там из-за личной неприязни он из ружья застрелил знакомого мужчину 1976 года рождения и женщину 1988 года рождения. От полученных ранений они скончались на месте.

В настоящее время мужчина задержан.

- Место преступления осмотрели. Назначен комплекс судебных экспертиз, собирается доказательственная база. Расследование уголовного дела продолжается, - говорят в региональном СК.