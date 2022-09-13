65-летний курянин застрелил из ружья двух человек

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Архив "КП"

Курский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 65-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве двух человек.

По версии следствия,12 сентября мужчина был недалеко от дома, расположенного в селе Большое Долженково Октябрьского района. Там из-за личной неприязни он из ружья застрелил знакомого мужчину 1976 года рождения и женщину 1988 года рождения. От полученных ранений они скончались на месте.

В настоящее время мужчина задержан.

- Место преступления осмотрели. Назначен комплекс судебных экспертиз, собирается доказательственная база. Расследование уголовного дела продолжается, - говорят в региональном СК.