В Курске пройдет фестиваль белорусского кино

Фестивальные показы пройдут в КТЦ «Звездный» Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске с 14 сентября стартует фестиваль «Дни белорусского кино». Он организован в рамках сотрудничества Республики Беларусь с Курской областью и продлится три дня – до 16 сентября. За это время кинофонд покажет избранные художественные и документальные фильмы, а также анимационную программу производства Национальной киностудии «Беларусьфильм».

Так, 14 сентября в 19:00 состоится показ военно-исторической драмы «Судьба диверсанта» (16+). Режиссер-постановщик фильма Дмитрий Астрахан.

15 сентября в 14:00 куряне смогут посмотреть документальные фильмы: «Стрела» (12+), режиссер Галина Адамович; «Спадчына» (12+), режиссер Людмила Клинцова.

16 сентября в 13:30 покажут анимационную программу: «Тошка и его друзья» (0+) и «Звезды 7-ого неба» (0+).

Как говорят в городской администрации, фестиваль пройдет в КТЦ «Звездный», по адресу: улица Дзержинского, 51.

Вход свободный, по приглашениям. Пригласительные билеты можно взять в кассах КТЦ «Звездный» и драматического театра имени А. С. Пушкина.

Справки телефону: 52-98-20.