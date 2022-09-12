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Спорт12 сентября 2022 14:28

Курские легкоатлеты завоевали два серебра на чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу

Турнир финишировал в Адлере
Алексей СЕРГУНИН
Никита Некрасов, Елена Морозова, Максим Федяев, Екатерина Федяева (слева). Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Никита Некрасов, Елена Морозова, Максим Федяев, Екатерина Федяева (слева). Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Курские спортсмены Никита Некрасов, Елена Морозова, Максим Федяев, Екатерина Федяева завоевали серебряные медали чемпионата России по эстафетному бегу в Адлере. Смешанную эстафету 4х400 наши земляки преодолели за 3 минуты 20,74 секунды, пропустив вперед только соперников из Иркутской области.

Там же команда Курской области завоевала серебряные награды в смешанной эстафете 4х400 в рамках первенства России. Евгений Ковалев, Дарья Жогло, Дмитрий Михеев и Елена Акимова завершили выступление с результатом 3 минуты 36,76 секунды.

Как сообщалось ранее, курский «ЮЗГУ-Атом» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России по волейболу. На финише предварительного раунда наши девушки одолели белорусский клуб.