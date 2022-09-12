В Курской области при демонтаже здания мужчину завалило обломками

Мужчину передали медикам Фото: материалы пресс-служб

Тревожный звонок поступил 12 сентября в 14:36 в ПЧ Кореневского района. Спасателям сообщили, что при демонтаже нежилого здания под завалами оказался один человек.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили под завалом мужчину. Как рассказывают в Противопожарной службе Курской области, у курянина было травмировано плечо.

Работники пожарной части совместно с нарядом полиции вытащили мужчину из-под обломков и передали его в карету скорой помощи.