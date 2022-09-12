В обстрелянном поселке Теткино Курской области восстановили газо-и электроснабжение

Фото последствий обстрела Роман Старовойт опубликовал у себя в соцсетях
Фото: материалы пресс-служб
Утром 12 сентября ВСУ в очередной раз обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.
- Зафиксировано порядка десяти прилетов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль, - сказал глава региона.
В результате атаки район обстрела остался без света. Был также поврежден газопровод.
Однако теперь Роман Старовойт проинформировал, что газо- и электроснабжение в поселке восстановлено.
- Также различные повреждения получили 16 домовладений. Комиссия подготовила список требуемых работ, специалисты уже приступили к восстановлению, - сказал губернатор.