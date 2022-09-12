В Курске на улице Орловской сгорел автомобиль

Автомобиль загорелся около 12 часов дня Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 12 сентября в 11:40. На улице 1-я Орловская горел автомобиль.

На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции и скорая помощь.

Спасатели прибыли на место происшествия в 11:45 и незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Загорание было локализовано в 11:46, справиться с огнем удалось в 11:47. Пожар тушили 14 человек и шесть единиц техники.

В региональном ГУ МЧС сообщают, в результате пожара огнем поврежден автомобиль «Соболь» по всей площади.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».