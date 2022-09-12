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Происшествия12 сентября 2022 9:56

Пьяный курянин до смерти забил знакомого

Трагедия произошла в Льговском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
Расследование уголовного дела завершено

Расследование уголовного дела завершено

Фото: Архив "КП"

Курчатовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 44-летнено мужчины в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

По версии следствия, вечером 28 июля пьяный 44-летний курянин был в деревне Шерекино Льговского района. Там из-за личной неприязни он избил своего 54-летнего знакомого – нанес многочисленные удары руками.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

- Входе расследования следователем собраны достаточные доказательства причастности мужчины к этому ему преступлению, - сообщили в региональном СК.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены для судебного рассмотрения.