Пьяный курянин до смерти забил знакомого

Расследование уголовного дела завершено
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Курчатовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 44-летнено мужчины в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
По версии следствия, вечером 28 июля пьяный 44-летний курянин был в деревне Шерекино Льговского района. Там из-за личной неприязни он избил своего 54-летнего знакомого – нанес многочисленные удары руками.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
- Входе расследования следователем собраны достаточные доказательства причастности мужчины к этому ему преступлению, - сообщили в региональном СК.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены для судебного рассмотрения.