За неделю в Курской области потушили 60 пожаров

Почти сто раз спасатели выезжали по тревоге Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 5 по 9 сентября курские пожарные выезжали по тревоге 97 раз. Всего за минувшую неделю в регионе произошло 60 пожаров, из них – пять возгораний стерни, 40 возгораний сухой травы и мусора.

В региональной противопожарной службе сообщают, 16 раз курские огнеборцы выезжали ликвидировать последствия ДТП. Всего в авариях на дорогах пострадали четыре человека. Одного курянина спасателям пришлось деблокировать.

Также за минувшую неделю инструкторский состав совместно с внештатными пожарными инструкторами, добровольцами и старшими населенных пунктов распространил 13 тысяч анкет-памяток.