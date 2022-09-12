Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2022 9:35

За неделю в Курской области потушили 60 пожаров

40 раз горела сухая трава
Кристина ГОРБАТЕНКО
Почти сто раз спасатели выезжали по тревоге

Почти сто раз спасатели выезжали по тревоге

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 5 по 9 сентября курские пожарные выезжали по тревоге 97 раз. Всего за минувшую неделю в регионе произошло 60 пожаров, из них – пять возгораний стерни, 40 возгораний сухой травы и мусора.

В региональной противопожарной службе сообщают, 16 раз курские огнеборцы выезжали ликвидировать последствия ДТП. Всего в авариях на дорогах пострадали четыре человека. Одного курянина спасателям пришлось деблокировать.

Также за минувшую неделю инструкторский состав совместно с внештатными пожарными инструкторами, добровольцами и старшими населенных пунктов распространил 13 тысяч анкет-памяток.