В Железнодорожном округе Курска 15 сентября отключат газ

Газа не будет с 9:00 до 20:00 Фото: Архив "КП"

В Курске 15 сентября ожидается очередное временное отключение газа. На этот раз без газоснабжения останется Железнодорожный округ.

Так, из-за неотложных ремонтных работ на газопроводе среднего давления газа не будет с 9:00 до 20:00. Пользоваться газовыми приборами в указанное время запрещается. Отключения запланированы по улицам: Новая Восточная, Жуковского, Ильича, Восточная, 2-я Восточная, Цюрупы, Чапаева, Коммунальная, Каширцева, Куйбышева, Станционная, Ухтомского, Кооперативная, Герцена, Краснознамённая, 1-й, 2-й Железнодорожный переулок, 8-е Марта, 1-я, 2-я Рабочая, Линейная, Козлова, Железнодорожная, Калинина, 1-я, 2-я Путейская, Орджоникидзе, 1-я, 2-я, 3-я Воронежская, 1-й, 2-й Воронежские переулок, 1-я, 2-я Щигровская, 1-й – 12-й Щигровские переулок, 1-я, 2-я Вишневая, Союзная, Республиканская, Аэропортовская, Усадебная, Усадебный переулок, Воздушная, Шубина, Тенистая, Тенистый переулок, 1-я, 2-я Клюквинская, Сиреневая, Халинская, Подлесная, Агрегатная, 1-я, 2-я, 3-я Агрегатная, 1-й – 7-й Агрегатные переулки, Клубная, 1-й, 2-й Клубный переулок, 1-й, 2-й Клубный проезд, Коллективная, 1-й, 2-й 3-й Весенний переулок, 1-й, 2-й, 3-й Весенний проезд, Молодежный переулок, СНТ «Авиатор-2», СНТ «Искра»,СНТ «Восход-1», СНТ «Восход-2», участок 106.

Также без газоснабжения останутся жители Курского района: поселок Подлесный, СНТ «Вымпел», СНТ «Икар», СНТ «Икар*»,СНТ «Ветеран», СНТ «Богатырь», СНТ «Ромашка-3», ВЧ «Халино», СНТ «Березка», деревня Халино, Рябиновая, деревня Долгое (8 домов).