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Политика12 сентября 2022 7:58

Стали известны предварительные итоги выборов в Курское городское Собрание

Лидирует «Единая Россия»
Кристина ГОРБАТЕНКО
В голосовании приняли участие около 25% избирателей

В голосовании приняли участие около 25% избирателей

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области с 9 по 11 сентября проходили выборы в органы местного самоуправления и выборы депутатов в Курское городское Собрание.

ЦИК опубликовал предварительные итоги голосования по партийным спискам. Так, в КГС прошли представители шести политических партий. Лидирует «Единая Россия» - у нее 54,4 % голосов. Также в тройку лидеров вошли ЛДПР (13,13%) и КПРФ (9,93%).

В региональной избирательной комиссии сообщают, что в голосовании приняли участие около 25% избирателей региона.

На избирательных участках значимых нарушений, которые могли повлиять на результат голосования, зафиксировано не было.