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Общество12 сентября 2022 7:31

В Курске 12 сентября ремонтируют дороги на девяти улицах

Возможны затруднения в движении транспорта
Кристина ГОРБАТЕНКО
График работ может измениться

График работ может измениться

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Так, сегодня, 12 сентября, запланирован ремонт на девяти участках.

На улицах 3-й и 4-й Кавказских выполнят устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. На Сосновской заменят бордюрный камень. На улицах Садовая, Золотая, Почтовая и Кирова нанесут разметку проезжей части. На Юности и Почтовой отремонтируют тротуары. На улице Менделеева выполнят устройство покрытия из асфальтобетонной смеси на съездах и монтаж перильного ограждения.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении транспорта на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.