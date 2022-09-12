В Курске 12 сентября ремонтируют дороги на девяти улицах

График работ может измениться Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Так, сегодня, 12 сентября, запланирован ремонт на девяти участках.

На улицах 3-й и 4-й Кавказских выполнят устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. На Сосновской заменят бордюрный камень. На улицах Садовая, Золотая, Почтовая и Кирова нанесут разметку проезжей части. На Юности и Почтовой отремонтируют тротуары. На улице Менделеева выполнят устройство покрытия из асфальтобетонной смеси на съездах и монтаж перильного ограждения.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении транспорта на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.