Под Курском сгорел автомобиль

Причина пожара устанавливается Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 11 сентября в 22:12. В деревне Веденка Курского района горел легковой автомобиль «Datsun on-DO».

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели, сотрудники полиции и медики скорой помощи. По прибытию огнеборцы незамедлительно приступили к ликвидации возгорания. Пожар был локализован в 22:42. Справиться с огнем удалось в 22:46. Возгорание тушили 18 человек и семь единиц техники.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, в результате пожара огнем уничтожен весь автомобиль. Ущерб и причина произошедшего устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».