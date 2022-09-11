Следователи начали проверку после гибели сотрудника Курской обладминистрации

Следователи начали проверку после ЧП на Курчатовском водохранилище 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. Во время соревнований по триатлону там утонул сотрудник администрации Курской области. Дмитрию Игнатову было 26-лет.

- Следователи СК провели осмотр места происшествия. Опрашиваются возможные очевидцы и иные лица. Тело погибшего, при осмотре которого телесных повреждений криминального характера не обнаружено, направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, - добавили в ведомстве.