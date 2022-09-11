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Происшествия11 сентября 2022 7:09

Следователи начали проверку после гибели сотрудника Курской обладминистрации

ЧП случилось на Курчатовском водохранилище во время соревнований по триатлону
Анна ГРЕБЕНКИНА

Следователи начали проверку после ЧП на Курчатовском водохранилище 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. Во время соревнований по триатлону там утонул сотрудник администрации Курской области. Дмитрию Игнатову было 26-лет.

- Следователи СК провели осмотр места происшествия. Опрашиваются возможные очевидцы и иные лица. Тело погибшего, при осмотре которого телесных повреждений криминального характера не обнаружено, направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, - добавили в ведомстве.