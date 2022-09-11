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Общество11 сентября 2022 6:20

Во время соревнований по триатлону погиб сотрудник администрации Курской области

Дмитрия Игнатова не стало 10 сентября
Анна ГРЕБЕНКИНА

Во время соревнований по триатлону на Курчатовском водохранилище произошел несчастный случай. Об этом сообщили в комитете региональный безопасности Курской области 10 сентября. Как выяснилось позднее, погиб сотрудник региональной администрации - Дмитрий Игнатов.

- Это огромная невосполнимая утрата. Больно сознавать, что трагическая случайность оборвала жизнь молодого специалиста, светлого и жизнерадостного человека, - выразили соболезнования близким Дмитрия Игнатова в администрации Курской области. - Искренне скорбим вместе с вами.