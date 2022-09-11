Во время соревнований по триатлону погиб сотрудник администрации Курской области

Во время соревнований по триатлону на Курчатовском водохранилище произошел несчастный случай. Об этом сообщили в комитете региональный безопасности Курской области 10 сентября. Как выяснилось позднее, погиб сотрудник региональной администрации - Дмитрий Игнатов.

- Это огромная невосполнимая утрата. Больно сознавать, что трагическая случайность оборвала жизнь молодого специалиста, светлого и жизнерадостного человека, - выразили соболезнования близким Дмитрия Игнатова в администрации Курской области. - Искренне скорбим вместе с вами.