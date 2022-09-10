Курский «Авангард» переиграл обнинский «Квант»

14 сентября курские футболисты проведут кубковый матч на своем поле с тамбовским «Спартаком». Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Сегодня, 10 сентября, в матче десятого тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» принимал на своем поле обнинский «Квант». После двух кряду ничьих наши футболисты добились победы. По разу гостей огорчили Имуллин (33-я, 1:0) и Максумов (68, 2:1). В перерыве между этими ударами отметились игроки «Кванта»: на 35-й минуте Исаев реализовал 11-метровый удар (1:1). Отметим, что хавбек курян Игнатенко на 38-й минуте промахнулся после удара с пенальти (мяч прошел мимо ворот). Таким образом, беспроигрышная серия «Авангарда» (с учетом Кубка) достигла 16-ти матчей.

«Авангард»: Скоробогатько, Горбулин, Пономарев (Бобрышов, 77), Беляев (Донцов, 46), Войнов, Набатов (Мингазов, 46), Имуллин, Игнатенко (Тарасов, 77), Земсков, Агеев (Барбашов, 60), Максумов.

После сегодняшнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 делят «Авангард» с брянским «Динамо» - у них по 24 очка. Далее следует московский «Сахалинец» (19). Теперь 18 сентября подопечные Дениса Гершуна сыграют дома со столичным «Строгино» (седьмое место, 14 очков) в рамках 21 тура. А 14 сентября курские футболисты проведут кубковый матч на своем поле с тамбовским «Спартаком».

Что касается бомбардирской гонки, то наш Михаил Земсков продолжает удерживать единоличное лидерство – у него восемь точных ударов. В ТОП-3 также входят Ренат Васиченко из «Сахалинца» (семь) и Александр Оленев из «Динамо» (шесть).