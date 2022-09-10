Скончался раненый в Суджанском районе Курской области сотрудник Росгвардии

Нападение на росгвардейцев произошло вечером 9 сентября Фото: Архив "КП"

Вчера, 9 сентября, в Суджанском районе Курской области неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия. Нападавшие скрылись.

В результате нападения был ранен один человек. Утром 10 сентября в СУ СК РФ сообщили, что раненый росгвардеец скончался в больнице.

Председатель СК России поручил Главному следственному управлению расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к этому преступлению.

Губернатор Роман Старовойт сообщил, что нападавших до сих пор не нашли, в Курской области продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Курян просят сохранять спокойствие и бдительность. О подозрительных гражданах сообщать в полицию по номеру 102 или 112.