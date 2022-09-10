В первый день выборов в Курской области проголосовали 7,29% избирателей

Выборы в Курской области продлятся три дня Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Вчера, 9 сентября, в Курской области прошел первый день выборов. В региональной избирательной комиссии сообщают, что по его итогом в голосовании приняли участие 7,29% избирателей Курской области, включенных в списки для голосования на участках и в списки дистанционного голосования. В Курске проголосовали 5,03% избирателей.

Вариант онлайн-голосования выбрали свыше 45% избирателей, включенных в списки для дистанционного электронного голосования.

По информации на 15:00 часов 9 сентября, на избирательных участках значимых нарушений, которые могут повлиять на результат голосования, зафиксировано не было. По активности избирателей лидировали: Горшеченский район по дополнительным выборам депутатов, явка составила 19,22%; в Черемисиновском районе Петровского сельсовета явка составила 18,39%; в Тимском районе – 17%, в Кореневском – 16%.

Напомним, выборы в Курской области продлятся три дня. Голосование закончится 11 сентября в 20:00.