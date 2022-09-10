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Здоровье10 сентября 2022 7:06

Коронавирусом заразились еще 576 курян

Летальных случаев нет
Кристина ГОРБАТЕНКО
В регионе продолжается вакцинация от коронавируса

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса

Фото: Архив "КП"

В Курской области продолжает расти число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 10 сентября, в регионе COVID-19 заболели еще 576 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 131 303 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 301 человек, на ИВЛ – 12 (8 – инвазивная, 4 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2506 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП сообщала, что курские врачи вылечили от коронавируса 101-летнюю женщину. Как рассказывают в областной администрации, пенсионерка почувствовала себя плохо 23 августа. Ей сделали экспресс-тест, который оказался положительным. Позже у женщины подтвердили и пневмонию, поражение легких при поступлении составляло 10% и 15%. Всего лечение в инфекционном центре заняло две недели. 8 сентября женщину выписали.