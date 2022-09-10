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Общество10 сентября 2022 6:56

В Курске реконструкцию парка "Патриот" завершат к концу 2022 года

На благоустройство территории направят почти 362 миллиона рублей
Кристина ГОРБАТЕНКО
Установят три праздничные арки и сцену для проведения мероприятий

Установят три праздничные арки и сцену для проведения мероприятий

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают реконструкцию парка "Патриот" на проспекте Победы. Рабочие уже полностью завершили прокладку сетей водо- и электроснабжения, а на участке возле Триумфальной арки установили фонари для освещения пешеходной зоны. Кроме этого, заканчивают укладывать тротуарную плитку.

Также, как рассказывают в областной администрации, на участке возле Триумфальной арки облицуют гранитными плитами подпорную стену, приведут в порядок клумбы, высадят газон и деревья. В зоне, где расположены образцы военной техники, появятся качели, клумбы, места для отдыха, информационные стенды. Установят три праздничные тематические арки и сцену для проведения праздничных мероприятий.

Реконструкцию завершат до конца 2022 года. Всего на благоустройство территории направят почти 362 миллиона рублей.