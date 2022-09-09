Сборная Курской области стала второй на первенстве России в эстафетном беге

Анастасия Кондратьева, Екатерина Исупова, Екатерина Панкова и Екатерина Пискарева (слева). Фото из телеграм-канала Спорт46.

Курские легкоатлетки Анастасия Кондратьева, Екатерина Исупова, Екатерина Панкова и Екатерина Пискарева в эстафете 4 по 200 метров показали второй результат - 1:43.62. Золото у Московской области, бронза - у саратовских девушек.

Как сообщалось ранее, курский «ЮЗГУ-Атом» потерпел вторую неудачу в рамках Кубка России. Наши девушки капитулировали перед одним из лидеров Суперлиги.

Тем временем, курские «Русичи» проиграли в Минске. Соперником был одноименный клуб из Единой лиги ВТБ. Самыми результативными в составе «Русичей» вчера стали - Константин Глазырин (20 очков и пять перехватов), Дмитрий Злобин (14 очков, семь передач и шесть подборов), Иван Аладко (13 очков и шесть передач), Александр Винник (11 очков и девять перехватов).