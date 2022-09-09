Медучреждения Курской области получили десять автомобилей «Ларгус»

Стоимость автомобилей – около 15 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Медицинским организациям Курской области передали десять автомобилей «Ларгус». В областной администрации говорят, что дополнительный транспорт должен повысить доступность и качество оказания медицинской помощи. Машины оборудованы носилками и предназначены для перевозки больных.

Средства на приобретение нового транспорта были выделены из областного бюджета. Стоимость автомобилей – около 15 миллионов рублей.

Ключи от транспорта вручил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Мы с вами почти год разрабатывали новую стратегию развития здравоохранения Курской области, сейчас поступательно ее реализуем. Сегодня в рамках оснащения районных больниц передаем десять оборудованных легковых автомобилей. И в этом году продолжим эту работу, – сказал глава региона.

Добавим, в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2022 году в регион поступят 19 автомобилей «Нива Travel» для перевозки пациентов, медицинских работников к месту проживания пациентов. Также будут дополнительно приобретены еще 17 автомобилей «Ларгус» для медучреждений.