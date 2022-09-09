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Происшествия9 сентября 2022 11:08

Курянина, ограбившего дачный домик, нашли по окурку сигареты

Мужчина украл электроинструменты и газовую варочную панель
Кристина ГОРБАТЕНКО
Вор проник в помещение через окно

Вор проник в помещение через окно

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В полицию обратилась 59-летняя курянка и сообщила, что после недельного отсутствия она обнаружила следы взлома на территории своего дачного участка и пропажу имущества. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

- Стражи порядка внимательно осмотрели место происшествия и выяснили, что вор проник в помещение через окно. Также сотрудники полиции обратили внимание на лежащий во дворе окурок сигареты, который был изъят и направлен на исследование, - рассказали в региональном УМВД.

Эксперты криминалисты изучили ДНК в лаборатории и установили личность вора. Им оказался ранее судимый 43-летний курянин. Мужчина признался, что спрятал электроинструменты и газовую варочную панель в мешок, а после продал случайным прохожим.

Сейчас вор находится под подпиской о невыезде. Следствие по уголовному делу продолжается.