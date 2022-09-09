В Курской области на ходу загорелся автобус

Автобус ПАЗ полностью сгорел Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 9 сентября в 10:45. В Железногорском районе на ходу загорелся автобус.

На место происшествия незамедлительно отправились пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

По прибытии огнеборцы приступили к ликвидации пожара. Загорание было локализовано в 10:57, справиться с огнем удалось в 10:59. Пожар тушили девять человек и четыре единицы техники.

- В результате пожара автобус ПАЗ сгорел по всей площади. Пострадавших нет. Ущерб и причина пожара устанавливаются, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».