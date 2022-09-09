Завершен ремонт диспетчерской вышки здания курского аэровокзала

Ремонт внутри аэровокзала продолжается Фото: Архив "КП"

Подошел к концу ремонт диспетчерской вышки здания курского аэровокзала. Полностью смонтирован металлический каркас новой площадки, завершена облицовка фасада вышки навесными вентилируемыми панелями.

Однако ремонтные работы внутри аэровокзала продолжаются. Начали шпаклевать стены, закончили демонтаж помещений в левом крыле третьего этажа. На втором этаже установили встроенные в пол конвекторы. Параллельно делают капитальный ремонт кровли здания аэровокзала.

- На данный момент подрядчик приступил к укладке плитки в накопителе, разводке труб от стояков под сантехническое оборудование и установке инсталляций. Также монтируют электропроводку в подвале и прокладывают сети связи, - рассказали в областной администрации.