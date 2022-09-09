Пьяный курянин зарезал 54-летнего мужчину

Между мужчинами произошла ссора Фото: Архив "КП"

Курский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, подозреваемого убийстве.

По версии следствия, в период с 6 на 7 сентября пьяный курянин был в доме на улице Буровая села Черницыно Октябрьского района. Из-за личной неприязни он поругался с 54-летним местным жителем и в ходе ссоры ударил его ножом в шею.

От полученных травм мужчина скончалась на месте.

- В настоящее время подозреваемый задержан, - рассказывают в региональном СУ СК. – По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.